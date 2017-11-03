Прибуток Facebook зріс у 1,7 раза

Чистий прибуток найбільшої в світі соціальної мережі Facebook за підсумками дев'яти місяців 2017 року збільшився в 1,7 раза в річному вираженні, до 11,665 мільярда доларів, повідомляється в прес-релізі компанії.

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Прибуток на акцію становив 3,95 долара проти 2,28 долара за підсумками січня-вересня 2016 року. Виручка соціальної мережі становила 27,681 мільярда доларів, що в 1,5 раза більше показника за аналогічний період 2016 року, передає Прайм.

Чистий прибуток компанії за третій квартал становив 4,707 мільярда доларів, збільшившись у 1,8 раза з показника за липень-вересень минулого року. Разведений чистий прибуток за підсумками звітного періоду становив 1,59 долара на акцію проти 90 центів роком раніше. Виручка за квартал збільшилася на 47,3% - до 10,328 мільярда доларів.

Квартальна виручка компанії від реклами становила 6,816 мільярда доларів, що на 59% перевищує показник третього кварталу 2016 року. Виручка від реклами на мобільних пристроях за підсумками кварталу становила близько 84% загальної виручки від реклами, наголошується в релізі.

Кількість активних користувачів соцмережі в вересні 2017 року збільшилася на 16% порівняно з минулим роком і становила 1,37 мільярда людей. Кількість активних користувачів за вересень зросла в річному вираженні на 16% - до 2,07 мільярда користувачів.

У своєму коментарі до звіту засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що хороші фінансові показники не так важливі, якщо його сервіс не використовується, щоб "об'єднувати людей".

"Ми дуже серйозно ставимося до зловживань нашою платформою. Ми інвестуємо досить багато в безпеку, що позначиться на нашій рентабельності. Але захист спільноти є важливішим для нас, ніж високі прибутки", - заявив Цукерберг.