У Росії заблокували сайти з інформацією про криптовалюти

Роскомнагляд заблокував 13 сайтів, що спеціалізуються на торгівлі криптовалютами або поширюють інформацію про них, повідомили RNS в прес-службі відомства. Ще з 11 сайтів подібна інформація була видалена. У відомстві зазначили, що більшість таких сайтів розміщені в доменній зоні .com.

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«Обмеження доступу до інтернет-ресурсів (що займаються торгівлею криптовалютами або поширюють інформацію про криптовалюти – ред.) здійснюється на підставі судових рішень, які набули чинності, досудове блокування таких сайтів російським законодавством не передбачено. Зараз Роскомнаглядом опрацьовано 22 таких судових рішень. На їх підставі до Єдиного реєстру внесено 24 сайти (або сторінок сайтів). З них, щодо 13 сайтів або сторінок сайтів) інформація направлена операторам зв'язку для обмеження доступу до них на території РФ. З інших інтернет-ресурсів заборонена інформація видалена, і вони були виключені з Єдиного реєстру забороненої інформації», — повідомили в Роскомнагляді.

Раніше перший заступник голови ЦБ Росії Сергій Швецов заявив, що ЦБ спільно з Гепрокуратурою веде роботу з обмеження доступу Росії до зарубіжних сайтів, які надають послуги з торгівлі криптовалютами і похідними фінансовими інструментами на їх основі.

У Генпрокуратурі РФ заявили, що зафіксували зростання інтересу до криптовалют як до інструменту легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.