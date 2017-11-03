Трамп обрав нового голову Федрезерву США

Президент США Дональд Трамп у четвер висунув на пост голови Федрезерву члена ради керуючих центробанку Джерома Пауелла, не продовживши термін повноважень Джанет Йеллен всупереч традиції, але подавши сигнал про збереження її обережного курсу монетарної політики, пише Рейтер.

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Юрист та інвестиційний банкір Пауелл, якому зараз 64 роки, став членом ради керуючих ФРС у 2012 році, в президентство Барака Обами. Трамп вибрав його з декількох кандидатів, серед яких була і Йеллен. Вважалося, що інші кандидати були прихильниками жорсткішого курсу монетарної політики.

Трамп назвав Пауелла розумним і цілеспрямованим лідером, який примножить здобутки Йеллен в управлінні американською економікою, шо відновилася після фінансової кризи 2007-2009 років.

“Якщо ми хочемо зберегти весь цей прогрес, наша економіка потребує сильної монетарної політики і розумного контролю. Нам потрібне сильне та тверде керівництво ФРС... Він нам це забезпечить", - сказав Трамп, оголошуючи про висунення Пауелла.

Пауелл підтримує загальний курс монетарної політики Йеллен і в останні роки поділяє її думку про те, що низька інфляція виправдовує обережний підхід до підвищення процентних ставок.

Тепер його призначення повинен схвалити контрольований республіканцями Сенат. Ринки мляво відреагували на висунення Пауелла, оскільки очікували цього.

Термін повноважень Йеллен закінчується в лютому 2018 року. Вона стане першим з 1979 року головою ФРС, не призначеним на другий термін. Трамп в четвер похвалив те, як Йеллен керує центробанком, але не сказав, чому вирішив не призначати її на другий термін.

Йеллен, ветеран ФРС, яка встигла попрацювати на всіх рівнях системи центробанку, заявила, що буде працювати з Пауеллом "для забезпечення плавного переходу".

За словами аналітиків, рішення Трампа - класичний компроміс, який дозволив йому обрати власного голову ФРС, але забезпечити спадкоємність політики.

Йеллен може залишатися членом ради керуючих ФРС до 2024 року, однак її попередники зазвичай йшли після вступу на посаду нового голови.

Американський центробанк підвищував ставки двічі за 2017 рік і, як очікується, зробить це в третій раз в грудні.