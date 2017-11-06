WSJ дізналася про розслідування в США проти трьох банків через борг Мозамбіку

Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) почали розслідування проти трьох банків — швейцарського Credit Suisse, російського ВТБ і французького BNP Paribas для з'ясування їх ролі у продажу $2 млрд боргових зобов'язань Мозамбіку. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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ФБР з'ясовує, чи не посприяли банки корупції, дозволивши місцевим чиновникам роздобути гроші, залучені під час продажу боргу, повідомили джерела газети.

Як зазначає газета, фінансові регулятори в США, Великобританії та Швейцарії почали перевірки щодо потенційних порушень законодавства про цінні папери минулого року.

Credit Suisse після цих повідомлень реструктуризував інвестиційний підрозділ, яке займалося операціями в Мозамбіку, передає РБК.

З 2013 по 2014 рік швейцарський банк, ВТБ і BNP залучили облігації та позики на $2 млрд для компаній, що належать Міноборони Мозамбіку, які уклали контракти на придбання військового обладнання через підрядника міністерства компанію Privinvest Group місцевого бізнесмена Іскандара Сафи. Близько $1,2 млрд боргу не було публічно заявлено, а «доходи від операцій пішли від банків безпосередньо до Privinvest, минаючи державні компанії, які зайняли гроші», повідомляє WSJ з посиланням на джерела.

У червні 2016 року газета написала, що в Британії запідозрили ВТБ і Credit Suisse в порушенні правил розкриття інформації, не надавши інвесторам дані про кредити на суму понад $1 млрд, видані компаніям Мозамбіку за участю цих банків. У червні голова Мінфіну Мозамбіку заявив, що фонд Mozambique Asset Management не зміг 23 травня провести платіж за кредитом на $535 млн, отриманим від російського банку ВТБ на будівництво судноверфей.

За інформацією Reuters, ВТБ отримав «багаторазово завищену» плату за надання Мозамбику кредиту на $535 млн: 7% від позики, або $35 млн.