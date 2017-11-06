Кабмін купить килимів та ковроліну на понад мільйон гривень

12:20, 06 листопада 2017
Різне
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Відповідно до тендерної документації, очікувана вартість закупівлі ковроліну становитиме 473,9 тис. грн, а вартість килимового покриття - 768,9 тис. грн.

Кабмін оголосив тендери на купівлю килимового покриття, ковроліну / фото УНІАН

Секретаріат Кабінету міністрів України оголосив два тендери на купівлю килимового покриття і ковроліну сумарною очікуваною вартістю 1,243 млн грн.

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Відповідна інформація про тендери від 3 листопада опублікована в системі держзакупівель Prozorro.

Відповідно до тендерної документації, передбачувана вартість ковроліну становитиме 473,9 тис. Грн, а вартість килимового покриття - 768,9 тис. Грн.

При цьому Секретаріат Кабміну має намір закупити килимове покриття Quartz new AB 99 і килимову плитку Base класу зносостійкості 33, які планується стелити на 1 і 5 поверхах Будинку уряду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку закликає Верховну Раду цього тижня ухвалити законопроект №4738-д, який дасть змогу Державній аудиторській службі проводити моніторинг електронних тендерів в системі Prozorro для виявлення недобросовісних замовників і запобігати порушенням.

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Теги: #держзакупівлі через Prozorro#килими для Кабміну