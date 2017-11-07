Голова Держлісагентства Юшкевич подала у відставку

Голова державного агентства лісових ресурсів України Юшкевич Христина прийняла рішення піти із займаної посади. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Прийняла для себе рішення і подала заяву на звільнення. Період роботи в лісовій галузі був непростим, але дуже цікавим. Багато речей вдалися. Багато чого ще не реалізувалося. Так, у лісовому господарстві існують зловживання, але в більшості в галузі працюють відкриті та щирі люди", - написала вона.

Юшкевич не повідомила про причини свого відходу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Юшкевич була призначена першим заступником голови Держлісагентства, а з червня 2016 року – тимчасово виконувала обов'язки глави відомства.

Христина Юшкевич була оголошена переможцем конкурсу на посаду голови Держлісагентства 21 вересня 2016 року.