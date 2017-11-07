Рада прийняла податкові пільги для українського кіно

Верховна Рада України прийняла низку змін до Податкового та Митного кодексів України щодо державної підтримки українського кінематографу.

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Як передає кореспондент УНІАН, парламентарії віддали 228 голосів (при необхідному мінімумі в 226 голосів - УНІАН) за прийняття в цілому законопроекту №3238-д про внесення змін в Податковий кодекс, яким запроваджуються пільги з податку на додану вартість для суб'єктів кінематографії.

Такою ж кількістю голосів депутати підтримали прийняття в цілому законопроекту №3239 про зміни в Митний кодекс про пільги по сплаті ввізного мита при ввезенні суб'єктами кінематографії на територію України обладнання та комплектуючих.

Разом з тим, за підтримки 228 депутатів законопроект №3240 про внесення змін в Бюджетний кодекс щодо фінансування кінематографії за пропозицією Комітету Верховної Ради з питань бюджету був відправлений на повторне друге читання.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Верховна Рада ухвалила два закони - "Про державну підтримку кінематографії в Україні" та "Про Українському культурному фонді". Проектом закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" витрати на кіновиробництво закладені на рівні 500 мільйонів гривень, за рахунок яких планується профінансувати роботу над фільмами 80.