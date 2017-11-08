LCD-телевізори Samsung — ідеальна якість від корейського гіганта

Звичайно ж, давно минули часи, коли телевізор був предметом розкоші, який не кожен міг собі дозволити. Більш того, багато хто скаже, що сьогодні телевізор легко можна замінити смартфоном або комп'ютером. Так, звичайно, подивитися улюблений фільм, концерт або новинний дайджест можна і в режимі онлайн, однак саме телевізор робить процес перегляду більш колоритним, сімейним і приємним.

Торгова марка Samsung пропонує увазі споживачів сучасні, ультрафункціональні, стильні та зручні LCD-телевізори.

Корейський гігант Самсунг відомий всьому світу як виробник якісних, оригінальних і неординарних смартфонів, ноутбуків і фаблетів, а також потужної побутової техніки. Вся продукція бренду піддається процедурі сертифікації якості, і як результат, показує вищий клас у плані експлуатаційних характеристик. Природно, lcd телевізор Самсунг — теж не виняток.

Не може не радувати цінова політика компанії: в залежності від багатьох об'єктивних параметрів вартість LCD-телевізорів варіюється в досить гнучких межах. Так, невеликі моделі з розміром діагоналі до 28 дюймів (наприклад, 22H5600, 22H5000) відрізняються невисокими цінами, незважаючи на широкий вибір функцій, високі показники яскравості, контрастності, чіткості та різкості. Природно, ціни на продукцію залежать не тільки від габаритів. Величезну роль відіграє наявність додаткових опцій, таких як можливість підключення до бездротових інтерфейсів, підтримка технологій Блютуз, Smart-TV (наприклад, в моделях 49KU6650, 49K6500, 49KU6400).

Поза конкуренцією за ціновим параметром, безсумнівно, «гіганти» від Samsung (QE65Q8C, QE65Q9F) — це телевізори, вражаючі не тільки своїми розмірами, але і характеристиками. Подумати тільки, пристрій з діагоналлю цілих 88 дюймів! Це здається нереальним. А якщо в цю модель додати сучасну підсвітку, вигнутий екран, потужний цифровий тюнер і можливість демонстрації відеороликів у форматі 3D, виходить і зовсім щось неймовірне. Однак саме такі телевізори від Samsung сміливо можна назвати новим ривком в індустрії. Їм практично немає рівних.

LCD-телевізори Самсунг — це висока якість, соковиті зображення, чудовий набір функцій та інноваційні ідеї, втілені в реальність.