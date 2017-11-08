Чорнобильцям дозволили замість путівки отримувати грошову компенсацію

Кабінет міністрів України дав право постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи особам отримувати грошову компенсацію в розмірі 35% прожиткового мінімуму замість путівок на оздоровлення.

Читайте такожДітям-чорнобильцям збільшено розмір виплати на харчування

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Така компенсація виплачуватиметься з розрахунку 35 відсотків чинного на 1 січня відповідного року одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з округленням до однієї гривні)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1312 грн.

6 червня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про внесення змін до статті 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№5297). Відповідний закон набув чинності 28 червня.

Законом вносяться зміни до статті 48 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно з якими відновлюється право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили в результаті Чорнобильської катастрофи одного з батьків, й евакуйованих із зони відчуження в 1986 році.