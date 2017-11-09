Кабмін звільнив голову Держлісагенства

Кабінет міністрів України звільнив очільницю Державного агентства лісових ресурсів Христину Юшкевич із займаної посади за згодою сторін.

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Відповідну постанову від 8 листопада оприлюднено на урядовому порталі.

«Звільнити Юшкевич Христину Василівну з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України з 9 листопада 2017 року за згодою сторін», - йдеться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада голова Держлісагентства Юшкевич повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook про намір піти з посади, не уточнивши причини своєї відставки.

У грудні 2015 року Юшкевич була призначена першим заступником голови Держлісагентства, а з червня 2016 року тимчасово виконувала обов'язки голови відомства.

Христина Юшкевич була оголошена переможцем конкурсу на посаду голови Держлісагентства 21 вересня 2016 року.