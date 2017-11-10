Гройсман оголосив війну мажорам та лихачам на дорогах
14:34, 10 листопада 2017Різне
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Прем'єр зазначив, що з лихачами на дорогах треба боротися, саме проти них спрямовані жорсткі заходи, які забезпечать безпеку на дорогах.
Гройсман оголосив війну мажорам і лихачам на дорогах / фото УНІАН
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив війну мажорам і лихачам на дорогах, в рамках якої будуть посилені правила дотримання безпеки на дорожньому транспорті. Про це він заявив на засіданні уряду в середу.
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"Люди категорично проти, і я категорично проти мажорів та лихачів на дорогах. Ось з ними ми повинні боротися, саме проти них спрямовані жорсткі заходи, які будуть забезпечувати безпеку на дорогах. Лихачам та мажорам ми сьогодні повинні оголосити війну", - сказав прем'єр.
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