Гройсман оголосив війну мажорам та лихачам на дорогах

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив війну мажорам і лихачам на дорогах, в рамках якої будуть посилені правила дотримання безпеки на дорожньому транспорті. Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

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"Люди категорично проти, і я категорично проти мажорів та лихачів на дорогах. Ось з ними ми повинні боротися, саме проти них спрямовані жорсткі заходи, які будуть забезпечувати безпеку на дорогах. Лихачам та мажорам ми сьогодні повинні оголосити війну", - сказав прем'єр.