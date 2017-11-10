Відтік капіталу з Росії зріс майже втричі

Чистий відтік капіталу з Росії за підсумками січня-жовтня 2017 року зріс в 2,8 раза в річному вираженні і, за попередньою оцінкою, становив $23,8 млрд, випливає з повідомлення Центробанку країни, пише RNS.

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«Виведення капіталу приватним сектором, за попередньою оцінкою, Банку Росії, становило $23,8 млрд ($8,6 млрд в січні-жовтні 2016 року)», — йдеться в повідомленні регулятора.

ЦБ вказує, що основний внесок у чистий відтік капіталу був внесений операціями банків, пов'язаними із збільшеним нетто-погашенням зовнішніх зобов'язань.

«У той же час транскордонні операції інших секторів, на відміну від попередніх двох років, були загалом досить збалансовані», — відзначає регулятор.