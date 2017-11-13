За останній рік із зони АТО переїхало 2 тисячі компаній

За останній рік із зони проведення антитерористичної операції переїхало 2 тисячі компаній, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

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Зокрема, з Донецької області переїхало 1076 компаній, а з Луганської - 412, при цьому 568 компаній залишилися в межах Донецької та Луганської областей, але виїхали з зони АТО.

Найчастіше компанії переїжджають до Київської області та міста Києва. На другому місці - Запорізька та Харківська області.

За даними OpenDataBot, минулого тижня також змінив донецьку прописку український політик і бізнесмен Рінат Ахметов. Тепер він зареєстрований у Києві.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

У січні ветерани АТО і низка народних депутатів заблокували залізничні колії, по яких з окупованих районів в Україну надходив вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів увів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.