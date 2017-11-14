Фармекс Груп є доброчесним набувачем виробничого комплексу

9 листопада 2017 р. керівництво компанії «Фармекс Груп» отримало Ухвалу Голосіївського районного суду м. Київ про накладення ареш­ту на нерухоме майно підприємства за позовом БТА Банку (Казахстан). Інтереси банку в Україні представляє Юридична компанія «Ілляшев та партнери», яка в особі старшого партнера та колишнього депутата Київради Романа Марченка неодноразово була фігурантом гучних справ стосовно рейдерського захоплення підприємств, земельних ділянок та інших активів. Ця компанія має офіціальні представництва в Москві та Симферополі та активно працює в Росії.

Ми заявляємо про те, що це рішення є черговою спробою рейдерського захвату ТОВ «Фармекс Груп» з метою перешкоджанню роботі підприємства та незаконного заволодіння його активами. Подібна спроба перешкоджання діяльності вже мала місце у лютому 2017 р., коли той самий суд ухвалював ідентичне рішення, але Апеляційний суд задовольнив скаргу «Фармекс Груп» та скасував замовне рішення Голосіївського суду.

Вказані вище рішення Голосіївський районний суд приймає в рамках кримінального провадження від 2012 р. у відношенні громадянина Казахстану Мухтара Аблязова. Факти, що розслідуються, жодним чином не стосуються дій посадових осіб «Фармекс Груп» та майна підприємства. Компанія має всі законні підстави для користування, володіння та розпорядження майном підприємства, бо є доброчинним набувачем цього майна. Цей факт обов’язково буде повторно доведений у судовому порядку.

Також відповідально заявляємо, що власником компанії «Фармекс Груп» є громадянин України. Відомості про це відображені у реєстраційних документах компанії. Інша інформація не є правдивою та дискредитує компанію «Фармекс Груп», принижує честь та гідність колективу. Будь-який факт розповсюдження неправдивої інформації буде оскаржено в судовому порядку.

На даний момент нами готуються судові позови проти юридичної компанії “Ілляшев та партнери” та самого Романа Марченко.

За останні 5 років «Фармекс Груп» інвестувала у виробничий комплекс більше 5 млн дол. США. На підприємстві працює 460 співробітників. Ми виробляємо більше 60 лікарських засобів та співпрацюємо з міжнародними компаніями. «Фармекс Груп» має бездоганну репутацію на фармацевтичному ринку.

Спроба рейдерського захоплення активів підприємства не тільки загрожує стабільній роботі компанії, а й створює дуже небезпечний прецедент щодо вкрай несприятливого інвестиційного клімату в України.

Спроба рейдерського захоплення не пройде!

За матеріалами, наданими прес-службою «Фармекс Груп»

http://www.apteka.ua/article/43390