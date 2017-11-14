Венесуела почала переговори про реструктуризацію держборгу

Влада Венесуели повідомила в понеділок увечері, що успішно почала переговори з іноземними інвесторами про реструктуризацію зовнішнього боргу країни.

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"Уряд боліваріанської республіки Венесуела хоче поінформувати світ, що сьогодні (в понеділок) у палаці Мірафлорес повним успіхом почався процес (переговорів) про рефінансування зовнішнього боргу Венесуели", – йдеться в офіційному повідомленні влади, передає Прайм.

На думку офіційного Каракаса, ця зустріч, в якій взяли участь власники боргу з Венесуели, США, Панами, Великобританії, Португалії, Колумбії, Чилі, Аргентини, Японії і Німеччині, була досить позитивною і сприятливою.

Між тим, мексиканський портал Financiero з посиланням на інвесторів зазначає, що перша зустріч між представниками уряду Венесуели та інвесторами про реструктуризацію боргу закінчилася безрезультатно. В ній брали участь близько сотні інвесторів або їхніх представників, але ніякої ясності, як будуть йти переговори в подальшому, поки немає.

Сама зустріч, нібито, тривала всього 15 хвилин. "Нічого не вийшло, це був втрачений шанс", - наводить агентство Рейтер слова одного з учасників переговорів. Деякі з інвесторів взагалі воліли залишатися в сусідньому залі, бо в зустрічі брали участь віце-президент Тарек Ель-Айссамі та міністр фінансів Симон Серпа, які потрапили під санкції США. Введені Вашингтоном санкції забороняють громадянам США вести переговори з чиновниками, які потрапили в "чорний" список.

Ще два інвестори передали Рейтер слова, нібито сказані Ель-Айссамі, про намір німецького Deutsche Bank призупинити в листопаді ряд фінансових послуг, що надаються уряду Венесуели.