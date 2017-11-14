5 порад, як побудувати соціальний бізнес в Україні

У Київ, на запрошення Української соціальної академії, завітали іноземні експерти з соціального підприємництва: Матіас Капс (Німеччина) –– лідер міжнародної організації Starkmacher, яка за 12 років реалізувала понад 20 соціальних проектів, та Петер Фабіан (Хорватія) –– президент Асоціації Economy of Communion. Фахівці дали українцям п’ять порад, як крок за кроком перетворити просто ідею соціальної ініціативи на працюючий бізнес.

1. Визначіться з проблемою, яка вас турбує

Петер Фабіан:

«Усі бізнес-ідеї соціального підприємництва приходять від бажання щось змінити. Я побачив, що в моєму маленькому місті не вистачало альтернативної культури, і виникла ідея відкрити клуб, який буде просувати музику та мистецтво. Так з’явився SAFEHOUSE. Це був мій перший соціальний бізнес. У клубі виступали молоді музиканти та виставляли свої роботи художники. Він працював 5 років, і за цей час культурна ситуація у місті значно змінилася. Потім у нас із дружиною народилась ідея органічного виробництва «Z VRTA» («Із саду»). Ми вирощуємо органічні фрукти та овочі і навчаємо цьому людей».

2. Порахуйте бюджет та ризики

Матіас Капс:

«Підготуйте бізнес-план, який сформує розуміння етапів і ризиків проекту. Подумайте, як ви можете монетизувати свою справу. Визначення «соціальне» змушує людей думати, що цей вид підприємництва неприбутковий. Але це не так. У соціальному підприємництві чим більше прибутку ви отримуєте, тим більше допомоги можете надати».

Петер Фабіан:

«Коли робите фінансовий прогноз, не розраховуйте одразу на максимальний прибуток. Наприклад, ви висаджуєте 300 помідорів. Кожна рослина дає від одного до п’яти кілограмів плодів. Беріть за основу найнижчий показник доходу. Тобто будьте готові, що за перший рік ви виростите 300-600 кг помідорів. А не 1500 кг. Ставте амбітні цілі, але завжди будьте готові до найгіршого».

3. Шукайте інвестиції та гранти

Петер Фабіан:

«Якщо за проектом стоїть сильна історія, великий виклик –– використовуйте краудфандинг. В Україні можна розмістити проект на платформі «Спільнокошт» (Biggggidea) або на міжнародній платформі Indiegogo. Можна звернутися до міжнародних організацій, які допомагають підприємцям-початківцям».

Є кілька стипендій, які можна отримати на розвиток соціального підприємства: Echoing Green, Voqal, Acumen, Grameen, LGT Venture Philanthropy, Resolution, Shuttleworth, Wild Gift, Rolex Awards for Enterprise, Ashoka.

4. Заручіться підтримкою однодумців

Матіас Капс:

«Заручіться підтримкою друзів, знайдіть однодумців та соціальних підприємців по всьому світу. Вивчайте проблему, дізнавайтеся, як її вирішують в інших країнах. Разом ви брейнштормите, помічаєте недоліки та одразу можете їх виправити».

5. Говоріть про проект

Петер Фабіан:

«У Хорватії першим соціальним підприємством стала шоколадна майстерня у місті Крижевці. Вона влаштовує на роботу лише людей з особливими потребами. Засновники та працівники кондитерської на старті пройшли через фінансові труднощі. Вони не могли дозволити собі замовити рекламу чи орендувати магазин. Перші цукерки «особливі» кондитери продавали просто з невеличкого візка, який поставили в центрі міста. Вже через пару тижнів не було жодної людини, яка б не куштувала їхніх солодощів».

* Петер Фабіан та Матіас Капс прочитали лекції у Києві у рамках міжнародної програми Future Lab. Це платформа, яку організувала Українська соціальна академія спільно з міжнародною організацією Starkmacher.

Детально про проекти Української соціальної академії на сайті http://social-academy.com.ua

У листопаді в Українській соціальній академії стартує Програма менеджменту соціальних іновацій. Дізнатися про Програму та зареєструватися можна за посиланням: http://social-academy.com.ua/programs/social-innovation-management/