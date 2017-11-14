Всі бізнес-асоціації підтримали законопроект Гройсмана "Маски-шоу стоп"

Представники ділових кіл України погодилися з тим, що урядовий законопроект про протидію необґрунтованого тиску на бізнес, відомий як програма "Маски-шоу стоп", є вкрай актуальним. Про це йшла мова на зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками основних бізнес-асоціацій України та підприємницьких об'єднань, повідомляє "Деловая столица" з посиланням на прес-службу уряду.

За словами прем'єра, він сподівається на якнайшвидше ухвалення Верховною Радою урядового законопроекту про протидію будь-якому необґрунтованому тиску на українські підприємства, в тому числі тиску з боку правоохоронних органів.

Глава уряду також підкреслив, що документ входить до пакету законодавчих актів, прийняття яких сприятиме пожвавленню ділової активності України, формуванню сприятливого ділового клімату, а, отже, розвитку підприємництва, що дозволить досягти показників зростання економіки на рівні 5-7%. На початку листопада законопроект був схвалений Кабінетом міністрів і переданий до парламенту для подальшого розгляду та прийняття.

"Це наша спільна позиція з президентом України, головою Верховної Ради - ми можемо внести цей документ до порядку денного, розглянути на комітеті та проголосувати в цілому, - сказав Гройсман. - Для нас дуже важливим і незмінним пріоритетом є розвиток економіки і побудова інвестиційного клімату. І тут ми говоримо про формування законодавства та законодавства про захист реального сектора від сваволі та беззаконня, насамперед з боку правоохоронних органів".

Під час обговорення документа, представники ділових кіл погодилися з тим, що проект закону є вкрай актуальним і здатний стати ефективним кроком і інструментом на шляху покращення умов ведення бізнесу в Україні та роботи з інвесторами.

У свою чергу президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що "ініціативи щодо обмеження можливості тиску на бізнес з боку правоохоронних органів є надзвичайно важливими для бізнесу".

За його словами, існуючий наразі лист-орієнтування Генеральної прокуратури України передбачає способи захисту, зате вони повинні бути більш жорсткими і чітко закріплені. "Ділове співтовариство переконане, що закріплення відповідних положень у процесуальному законодавстві зробить механізми захисту бізнесу більш ефективними", - зазначив експерт.

Виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев'янко зі свого боку підкреслила, що відповідний проект закону - це суттєвий крок вперед на шляху побудови сприятливого ділового клімату в Україні.

За її словами, проект закону став логічним продовженням діалогу влади і бізнесу, і увібрав пропозиції ділових кіл, озвучені у вересні під час великої наради за участю президента, прем'єр-міністра, народних депутатів і керівництва ГПУ.

"Ми підтримуємо прийняту ініціативу. Зупиняти нецивілізований підхід правоохоронних органів щодо бізнесу необхідно. Ми вдячні президенту України Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за те, що вони так близько до серця сприйняли те, що сказав бізнес на зустрічі у вересні. Це дуже важливий крок вперед", - каже Дерев'янко.

Разом з тим, вона впевнена, що цей крок потрібно довести до кінця і не тільки прийняти законопроект в парламенті, але і проконтролювати його сумлінне виконання: "Нерідко у нас приймаються закони, які потім не виконуються. Але якщо ми побачимо увагу президента, глави уряду, думаю, ми отримаємо істотний крок в розвитку ділового клімату. Бізнес оцінить це позитивно. І оцінить як сприятливе ставлення влади до підприємців".

Президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах у свою чергу зазначив, що "прийняття цього закону дозволить створити цивілізовані умови для ведення бізнесу в Україні, що важливо і з точки зору припливу інвестицій". "Незахищеність прав власника та інвестора надзвичайно шкодить розвитку ділового клімату", - вважає він.

Так, за критерієм "захист прав власності" дослідження Всесвітнього економічного форуму, Україна займає 128 місце серед 137 досліджуваних. За словами президента УСПП, високий рівень корупції, нерідкі випадки необгрунтованих обшуків, "масок-шоу", рейдерства і т. д. повільно знищують бізнес та інвестиційний клімат.

Кінах додав, що зараз контролюючі функції по відношенню до бізнесу мають понад 40 міністерств і відомств, сюди можна ще додати і органи місцевої влади. На жаль, часто підприємництво розглядається як потенційний "злочинець", а не внутрішній інвестор, який сприятиме створенню нових робочих місць та збільшення доходів бюджету.

Нагадаємо, у вересні поточного року в Києві пройшла велика нарада за участю президента України, прем'єр-міністра, народних депутатів і керівництва Генеральної прокуратури. Однією з ініціатив, проголошених під час зустрічі, стала ініціатива "Маски-шоу стоп", покликана покласти край будь-яким проявам тиску силових органів на підприємців.

Як підкреслював прем'єр-міністр Володимир Гройсман, тиск на чесний бізнес, який працює у відповідності з законодавством, сплачує податки, створює продукт і забезпечує робочі місця - неприпустимо.