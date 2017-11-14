Частину порту "Чорноморськ" віддадуть в оренду Hutchison Ports на невигідних для України умовах - ЗМІ (документ)

Як стало відомо, протягом двох місяців узгоджується проект "Основних умов оренди нерухомого і рухомого майна у державній власності". Його повинні підписати Мінінфраструктури, Фонд держмайна, Адміністрація морських портів України, порт "Чорноморськ" і представники Hutchison Ports. Остаточних домовленостей сторони поки не досягли.

Так, за повідомленням УкрРудПром, попередній договір про оренду, текст якого потрапив у розпорядження видання, демонструє, що умови цього правочину вкрай невигідні для України.

Сам договір передбачає передачу в оренду терміном на 49 років шести причалів контейнерного терміналу порту за трьома договорами з Фондом держмайна, АМПУ та ДП МТП "Чорноморськ" на таких умовах:

Сторони передбачають, що конкурсу на право оренди не буде (якщо конкурс буде, то "Hutchison Ports" має право відмовитися від переговорів).

"Але навіть якщо номінальний конкурс відбудеться, то кваліфікаційні вимоги до учасників будуть складені таким чином, щоб фактично відфільтрувати будь-яких учасників, крім Hutchison Ports", - повідомляє видання.

Орендна плата буде вноситися не щомісяця, а раз на 6 місяців - на умовах післяоплати. Водночаспро обов'язкові інвестиції в модернізацію та розвиток порту не йдеться.

У зв'язку з необхідністю реконструкції терміналу до початку його експлуатації договором буде передбачено пільговий період, протягом якого державне майно буде перебувати в оренді, але орендна плата сплачуватися не буде. Тривалість цього періоду точно не визначена.

Сторона держави гарантує 10-денний термін для погодження невіддільних поліпшень, які орендар побажає виконати на терміналі, при цьому безпідставна відмова від погодження порушень не допускається, а "Hutchison Ports" матиме право розірвати договір оренди в разі неузгодження поліпшень. Джерела фінансування даних операцій не називаються, але, швидше за все, передбачається, що це буде реалізовуватися за рахунок орендодавця - за державні кошти.

"Hutchison Ports" звільняється від зобов'язань, пов'язаних з працевлаштуванням працівників порту "Чорноморськ".

Мінінфраструктури зобов'язується забезпечити розірвання договорів, укладених АМПУ, за якими відкрито доступ до причалів контейнерного терміналу інших компаній.

"Даний пункт, почасти погоджений з Антимонопольним комітетом, виглядає як легалізована монополія. У свою чергу інші компанії опиняться в умовах нечесної конкуренції", - робить висновок УкрРудПром.

"Як бачимо, у такому форматі крім статусності приходу Hutchison Ports і "сигнал міжнародним інвесторам інших вигод для України не проглядається", - приходить до висновку видання.