У Греції придумали, як відновити економіку після семи років кризи – хочуть вирощувати марихуану

Уряд Греції вважає вирощування марихуани в медичних цілях однією зі сфер діяльності, яка допоможе відновити економіку після семи років кризи.

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Про це заявив міністр розвитку сільської місцевості та продовольства країни Евангелос Апостолу в інтерв'ю Bloomberg, передає Lenta.ru.

За його словами, виробники марихуани вже зацікавилися створенням у Греції парників на суму, що перевищує 1,5 мільярда євро. Один комплекс з 12-15 парників може створити близько 400 робочих місць.

Уряд розраховує за 10 років близько отримати 200 мільярдів євро, зазначив Апостолу.

За даними агентства, до кінця цього року уряд Греції направить законопроект на розгляд до парламенту. Міністр пояснив, що грецька влада не збирається повністю декриміналізувати вирощування, купівлю-продаж і використання марихуани.

В даний час в Греції один із найвищих рівнів безробіття в Євросоюзі, його рівень з 2011 року становить близько 20 відсотків.