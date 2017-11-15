Нацбанк запустив мобільний додаток "Монети України"

Національний банк запустив мобільний додаток "Монети України", яке надає користувачеві доступ до повного довідника випущених в обіг монет.

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Як повідомляється на сайті НБУ, додаток обладнано пошуковою системою, що дозволяє переглядати опис і зображення монет і дає можливість оперативно відслідковувати залишки монет в розрізі областей.

При цьому відображаються повні та актуальні дані про монеті одразу після її випуску без необхідності в оновленні версії програми.

За інформацією регулятора, додаток вже доступний для безкоштовного завантаження.

Також повідомляється, що в майбутньому НБУ планує створення онлайн-магазину для продажу монет.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк наприкінці серпня представив інтерактивне мобільний додаток "Українська гривня" для демонстрації користувачам всіх елементів захисту національної валюти України.