Нацбанк запустив мобільний додаток "Монети України"

16:02, 15 листопада 2017
Різне
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За інформацією регулятора, додаток вже доступно для безкоштовного завантаження.

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Національний банк запустив мобільний додаток "Монети України", яке надає користувачеві доступ до повного довідника випущених в обіг монет.

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Як повідомляється на сайті НБУ, додаток обладнано пошуковою системою, що дозволяє переглядати опис і зображення монет і дає можливість оперативно відслідковувати залишки монет в розрізі областей.

При цьому відображаються повні та актуальні дані про монеті одразу після її випуску без необхідності в оновленні версії програми.

За інформацією регулятора, додаток вже доступний для безкоштовного завантаження.

Також повідомляється, що в майбутньому НБУ планує створення онлайн-магазину для продажу монет.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк наприкінці серпня представив інтерактивне мобільний додаток "Українська гривня" для демонстрації користувачам всіх елементів захисту національної валюти України.

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Теги: #пам'ятні монети