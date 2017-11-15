Продан заручився підтримкою бізнес-асоціацій в питанні закупівлі сканерів для митниці

Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва почав розгляд позову Державної фіскальної служби проти Антимонопольного комітету України. ДФС вимагає визнати рішення АМКУ про скасування тендерів на закупівлю стаціонарних скануючих комплексів для митниці незаконним і розблокувати процедуру. Про це на своїй сторінці у фейсбук заявив в. о. голови ДФС Мирослав Продан.

Він запевнив, що має намір домагатися встановлення сучасних сканерів на основних митних пунктах пропуску, щоб повністю ліквідувати контрабанду. В. о. голови ДФС також закликав громадськість та ЗМІ підтримати фіскальну службу під час судового процесу.

«Неможливо побороти корупцію в країні, не знищивши одну з її «кормових баз» - контрабанду. А щоб знищити контрабанду, потрібне сучасне обладнання», - зазначив Продан.

Українські бізнес-асоціації і депутати парламентського комітету з питань податкової та митної політики підтримали ініціативу в. о. голови ДФС Мирослава Продана щодо обладнання митних пунктів пропуску сучасними скануючи системами.

За словами виконавчого директора Європейської бізнес асоціації Анни Дерев'янко, сканери активно використовуються в країнах ЄС.

«Сканери зменшують можливість допуску контрабанди та необхідність фізичних перевірок вантажів. Сканери на пунктах пропуску – це європейська практика. В Україні її теж потрібно запускати. Закупівлю сканерів, яка організована прозоро, ми підтримуємо. І якщо є в цьому процесі якісь дротики, протидія процесу закупівель, то потрібно витягнути всі ці факти на світло і розібратися. Саме з цією метою керівник ДФС звернувся за підтримкою до медіа», - зазначила Ганна Дерев'янко.

Підтримують Продана і у Федерації роботодавців України.

«Будь-яка контрабанда заважає конкурентному бізнесу. І ми підтримуємо будь-які методи боротьби з контрабандою, які збирається впроваджувати керівник фіскальної служби. Білий і прозорий бізнес – імпортери, експортери – тільки «за», щоб контрабанда не тиснула на конкурентний ринок», - говорить генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

В Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України відзначають, що сканери прискорять проходження митних процедур.

«Ми повністю підтримуємо ініціативу Продана. Багато суміжні держави мають у своїх митних кодексах норми, що вимагають контроль 80% товарів через сканери. Якщо сканера немає або він поламаний, виникають черги. Техніка прискорить процес перевірки і зменшать черги на кордонах», - стверджує президент АСМАП Леонід Костюченко.

В Українській асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» зазначають, що питання обладнання митних пунктів пропуску сучасними сканерами назріло вже давно, тому керівництво ДФС обрало правильний і прогресивний нехай.

«Зараз, коли контейнер заходить, товар вивантажують: тканини, взуття. Сканери потрібні. Нехай краще сканують, ніж розвантажують і в сліпу ідентифікують. Нормальний бізнес проти сканерів виступати не буде», - вважає голова правління «Укрлегпрому» Тетяна Ізовіт.

В Українському союзі промисловців і підприємців впевнені, що претензії ДФС до АМКУ обґрунтовані.

«Сканери прискорять митні процедури. Машина заходить, практично не зупиняється, сканується і може їхати далі. Це світовий досвід, крок до автоматизації. Ми готові підтримати керівника ДФС, тому що ця тема турбувала давно Продана – це його дітище, він намагається впроваджувати цю систему. Я підтримую його боротьбу з Антимонопольним комітетом, який часто стає інструментом в руках пройдисвітів. І я підтримую претензії та заяви Продана в цьому напрямку», - заявила віце-президент УСПП Юлія Дроговоз.

Голова підкомітету з питань митної справи профільного парламентського комітету Тетяна Острикова повідомила, що «руками АМКУ контрабандисти намагаються зірвати закупівлю скануючого обладнання для митниці».

«Сканери унеможливлять ситуацію, коли везуть дорогий брендовий одяг та взуття, а декларують дешеві гумки для волосся. Картинка зі сканера повинна виводитися на центральний сервер ДФС, щоб можна було бачити, що було в цій машині або контейнері. Гроші, які будуть витрачені на придбання сканерів і іншого технічного обладнання, швидко повернуться до державного бюджету. АМКУ скасував результати торгів, тепер потрібно оголошувати інші торги, по-новому все починати. Впевнена, це контрабандисти намагаються затягнути реалізацію результатів конкурсу та придбання сканерів», - пояснила нардеп.

На думку Острикової «білий» бізнес повинен бути зацікавлений у підтримці Продана.

«Ці сканери потрібні не Продану особисто, а чесному і легальному українському бізнесу. Глава ДФС як риба об лід б'ється, його звернення за підтримкою – це крик душі. І в інтересах асоціацій «білого» бізнесу, легальних імпортерів його підтримати, щоб легальний товар, імпортований із сплатою всіх митних платежів, був конкурентоспроможним», - підкреслила Тетяна Острикова.

Голова підкомітету з питань правового забезпечення роботи митних органів комітету ВРУ Андрій Антонищак підкреслює, що закупівля сканерів зривається вже не в перший раз.

«Тендерні процедури по сканерів для митниці зриваються вже другий раз. Я буду ініціювати, щоб питання закупівлі сканерів був предметом слухань на нашому комітеті. Я поважаю Продана як професіонала і готовий однозначно його підтримувати в цьому питанні», - заявив Антонищак.

Нагадаємо, з ініціативи в. о. голови ДФС Мирослава Продана до кінця року основні пункти пропуску повинні були отримати сучасні скануючі системи, інформація з яких повинна надходити в таргетинговый центр у Києві. У травні уряд виділив кошти і в червні почалася перша процедура закупівлі. У вересні АМКУ за скаргою компанії, що не пройшла кваліфікаційний відбір, заблокував проведення тендеру.