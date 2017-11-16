Кабмін хоче змінити систему державного нагляду і контролю - Гройсман

13:11, 16 листопада 2017
Різне
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Прем'єр зазначив, що уряд робитиме все для того, щоб український підприємець почував себе гідно.

Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України планує до 2018 року змінити систему державного нагляду і контролю для захисту українського бізнесу та міжнародних інвесторів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Наступного року ми змінимо систему державного нагляду і контролю. Ми будемо все робити для того, щоб український підприємець відчував себе гідно, а ті, хто заходить з інвестиціями, будують підприємства, створюють робочі місця, - ми всі маємо їх поважати, і в першу чергу - держава", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, чесний бізнес повинен бути захищений з точки зору закону.

"Все це спрямовано на захист чесного бізнесу. А ті, хто нечесний - будуть переслідуватися правоохоронними органами", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 листопада ухвалила в цілому закон про захист бізнесу від тиску з боку силових органів.

Закон передбачає відео - та аудіофіксацію прийняття рішень про обшук і безпосередньо самих обшуків, без яких здобуті докази не будуть братися до уваги судами. Крім того, передбачається безперешкодний доступ адвокатів до процесу обшуку, заборона на вилучення оригіналів документів і серверів, на яких вони зберігаються, а також заборона силовим органам порушувати справу у разі, якщо за цією фабулою воно вже було закрито який-небудь силовою структурою.

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Теги: #силовики і бізнес