У Росії заявили про відсутність коштів на виплату пенсій

У російському Пенсійному фонді не вистачає коштів, щоб без проблем виконувати зобов'язання перед нинішніми пенсіонерами, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву голови Центру стратегічних розробок (ЦСР) і колишнього міністра фінансів РФ Олексія Кудріна.

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"Щоб платити навіть нинішні пенсії, нам потрібно відмовитися від інвестицій в освіту, медицину, будівництво нових доріг, майбутнє наших дітей", - заявив він в інтерв'ю.

Така ситуація, за словами Кудріна, що склалася у зв'язку із зростанням витрат на виплату пенсій: за останні сім років вони збільшилися на 3 відсотки ВВП.

"У нинішніх цінах це приблизно 2,5 трильйона рублів (41,5 мільярди доларів) на рік - майже стільки ж, скільки ми витрачаємо на все утворення в країні", - пояснив глава ЦСР. В результаті минулого року держава вперше не виконало свої зобов'язання перед пенсіонерами: провести індексацію пенсійних виплат для всіх не вдалося.

Можливим рішенням проблеми, за словами Кудріна, стане підвищення пенсійного віку. Якщо цього не зробити, Росії не вдасться утримати пенсійні виплати навіть на нинішньому рівні 34% від заробітку, який людина отримувала до виходу на пенсію. Без підвищення пенсійного віку ця планка підніметься до 25-27%, попередив він.

"У світі вважається, що держава повинна забезпечувати 40% колишнього заробітку, а ще 20-30% людина повинна накопичити за своє трудове життя сам", - нагадав Кудрін.