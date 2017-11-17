Втомилися від позовів: у Росії заговорили про вихід з СОТ

Група депутатів від КПРФ внесла до Держдуми законопроект, який передбачає вихід Росії з Всесвітньої торгової організації (СОТ), повідомляє Прайм з посиланням на електронну базу документів нижньої палати російського парламенту.

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Законопроектом пропонується визнати таким, що втратив чинність закон від 2012 року "Про ратифікацію протоколу про приєднання Російської Федерації до Марракешської угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року".

Російські комуністи наголошують, що загальні втрати від вступу Росії до СОТ (у розрізі бюджетної підтримки населення) становлять понад 871,3 мільярда рублів (14,5 мільярда доларів).

"Втрати, обумовлені відкриттям внутрішнього російського національного ринку для іноземних товаровиробників, можуть бути розраховані як різниця між показниками базового сценарію (реальне зростання економіки на 3% в рік) і показниками сценарію, що передбачає відкриття внутрішнього ринку. Втрати, пов'язані зі зниженням ставок імпортних мит, можуть становити близько 3 трильйонів рублів, або 2,3% ВВП країни", - йдеться в пояснювальній записці.

Депутати відзначають, що більша частина цих втрат припадає на сільське господарство і харчову промисловість, решта - на переробну, легку та інші галузі промисловості.

Такі темпи скорочення економічної активності в країні можуть призвести до 2020 року до втрати понад 1,9 мільйона робочих місць, підкреслюють в КПРФ.

"Враховуючи вищезазначені аргументи і колосальні втрати для економіки країни, неухильне зниження рівня життя населення, можна зробити висновок про те, що вступ Росії до ВТО в стратегічному плані був не вигідним, непродуманим до кінця рішенням", - йдеться в пояснювальній записці.