У Росії стрімко зростає кількість банкрутів: у людей немає грошей навіть дійти до суду

Різке зростання числа банкрутств фіксує Федеральна податкова служба Росії, яка представляє інтереси держави, у разі якщо у громадянина є, наприклад, борги за якимось фіскальними платіжками, пише "Газета.RU".

У прес-службі відомства повідомили, що станом на 1 жовтня 2017 року ФПС представляє інтереси Російської Федерації як кредитора «в більш ніж 26 тис. справах про банкрутство громадян, у тому числі індивідуальних підприємців». Це на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли ФПС брала участь у 15,4 тис. справ.

За підрахунками «Секвоя Кредит Консолидейшн», з січня по жовтень цього року 23 тисячі людей були визнані банкрутами, що на 53% більше, ніж у минулому році, коли йшлося про 15 тисяч банкрутів.

У більшості випадків мова йде про борги перед кількома банками, які в сукупності складають 2-3 мільйони рублів, відзначає керуючий партнер адвокатського бюро «Юшин і партнери» Анатолій Юшин.

«Зараз люди нахлинули з заявами про банкрутство. Стали популярними в інтернеті оголошення «Спишемо ваші борги», «Банкрутство фізосіб». У людей багато грошових зобов'язань, і основна маса справ про банкрутство – споживчі кредити», - говорить Євген Клементьєв, юрист юридичної фірми «Стрім».

Експерти пояснюють зростання двома факторами: економічним і психологічним. Економічна ситуація в країні не поліпшується, населення поки не відчуло якихось позитивних змін, про які часто говорять, зазначає антикризовий керуючий «Риков Груп» Іван Риков.

Реальні доходи росіян скорочуються четвертий рік поспіль: у 2016 році падіння склало 5,9%, у 2015 році - 3,2%, в 2014 році - 0,7%. У січні-вересні 2017 року доходи знизилися на 1,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Така статистика Росстату, відзначають експерти, говорить сама за себе.

Нагадаємо, що закон про банкрутство фізичних осіб набув чинності в жовтні 2015 року.

Згідно з правилами, своє банкрутство може ініціювати громадянин, який не може платити за рахунками або кредитними зобов'язаннями більше трьох місяців, і його борг становить 500 тисяч рублів і більше. Крім того, вимагати банкрутства фізособи можуть безпосередньо податкова служба і самі кредитори.

За оцінкою Об'єднаного Кредитного Бюро, на кінець I півріччя 2017 року в Росії потрапляють під критерії закону близько 660 тисяч, це майже 1,4% від загальної кількості позичальників з відкритими рахунками.

Число банкрутств могло б зрости ще більше, ніж зараз, але цьому заважає висока вартість самої процедури.

На сьогоднішній день лише 5,7% росіян (близько 40 тисяч осіб) від загальної кількості потенційних банкрутів скористалися правом на подання заяви, раніше зазначав глава комітету з природних ресурсів, власності і земельних відносин Держдуми Микола Ніколаєв.

Люди, які самі подають на банкрутство, найчастіше не володіють достатнім майном для погашення заборгованості, погоджується Євген Клементьєв.

«Фактично зараз процедура банкрутства, враховуючи всі супроводжуючі витрати, коштує 100-150 тисяч рублів. Для людини, у якої борг всього 500 тисяч рублів, це дорого, у нього і так нема грошей, щоб розплатитися», - пояснює Риков.

Арбітражні керуючі, робота яких коштує сьогодні 25 тисяч рублів за одну процедуру, не хочуть зв'язуватися з «безнадійними банкрутами», оскільки є ймовірність, що їм не вдасться заробити, каже Владислав Кочерин, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії «Кочерин і партнери».

«Може бути, варто було б передбачити, якусь соціальну пільгу, щоб громадяни могли збанкрутувати безкоштовно», - міркує він.

Микола Ніколаєв каже, що в Держдуму внесено законопроект, яким пропонується ввести норму, згідно з якою ведення процедури банкрутства не повинно перешкоджати факт відсутності у громадянина майна.