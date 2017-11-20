В Україні виявили понад 1,6 тисячі нелегальних працівників - Держпраці

Протягом січня-жовтня 2017 року працівниками Державної служби України з питань праці виявлено 1605 працівників, допущених до роботи без належного оформлення трудових відносин. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держпраці.

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У відомстві нагадали, що згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю України за кожного виявленого неоформленого працівника на роботодавця накладається штрафна санкція сумою 96 тисяч гривень.

"Були випадки, коли роботодавці перешкоджали проведенню інспектування з питань оформлення працівників. За вказаний період на 19 суб'єктів господарювання накладено штраф у сумі 320 тисяч гривень, встановлений за таке порушення статті 265 Кодексу законів про працю України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року і станом на 27 жовтня, Державна фіскальна служба при проведенні перевірки суб'єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, виявила порушення податкового законодавства у 60% платників.

Згідно з повідомленням на сайті ГФС, за результатами перевірок до бюджету було донараховано близько 518 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, понад 106 мільйонів гривень єдиного внеску та майже 27 мільйонів гривень військового збору.

За результатами цих заходів суб'єкти господарювання додатково уклали близько 32 тисяч трудових угод зі своїми найманими працівниками, підприємства-боржники погасили заборгованість із виплати заробітної плати на 1,463 мільярда гривень.

У 2016 році Державна фіскальна служба виявила понад 105 тисяч найманих працівників, які працювали без оформлення трудових договорів з роботодавцями.