Мінекономрозвитку підрахувало кількість високотехнологічних стартапів в Україні

В Україні функціонує близько 2000 високотехнологічних стартапів, і їх число зростає, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на форумі про ринок інновацій в Києві.

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"В Україні може бути створений епіцентр високотехнологічних рішень, які змінять світ. Сьогодні у нас близько 2000 стартапів, і їх число зростає", - сказав Кубів.

За словами міністра, у 2016 році в Україні було укладено близько 80 інвестиційних угод з інноваційними компаніями на суму 88 мільйонів доларів, а за останні 5 років - понад 400 мільйонів доларів.

"Уряд всіляко підтримує формування екосистеми розвитку інновацій в Україні. Ми працюємо над створенням міцної бізнес-орієнтованої архітектури підтримки сектору", - підкреслив глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA), загальний обсяг інвестицій в українські стартапи у сфері інформаційних технологій минулого року становив 88 мільйонів доларів, що на 33% менше, ніж у 2015 році.

Згідно з дослідженням UVCA, в Україні інвестуванням стартапів на різних стадіях їх розвитку займаються 17 венчурних фондів, 6 фондів прямих інвестицій і 1 корпоративний фонд. Як правило, фонди готові інвестувати в розвиток проекту від 50 тисяч доларів до десятків мільйонів доларів в залежності від стадії проекту і типу фонду. Значна частина з них (37%) готові інвестувати від 100 тисяч до 1 мільйона доларів 13% фондів готові вкласти в розвиток проекту понад 10 мільйонів доларів.

Обсяг приватних та венчурних інвестицій в українські компанії в 2015 році становив 132 мільйони доларів, що більш ніж втричі перевищує аналогічний показник 2014 року. Загалом в 2015 році було укладено 66 угод, 48% з яких було укладено за участю міжнародних фондів.