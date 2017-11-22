В Україні випустили пам'ятну монету на честь однієї з найважливіших подій в історії кримськотатарського народу (фото)

Національний банк України випустив пам'ятну монету «100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу», присвячену національному з'їзду представників кримських татар у листопаді 1917 року в Бахчисараї.

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Як зазначив у ході презентації монети глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, монета присвячена одній з найважливіших подій у новітній кримськотатарській історії. «У 1917 році Курултай був знищений російськими монархічними і більшовицькими силами. Але нові покоління несли в собі ідеї першого курултаю, і в 1991 році ми відновили цей інститут, і з того моменту кожні п'ять років обираємо делегатів курултаю, - сказав глава Меджлісу. - Розробляючи сьогодні зміни до Конституції України, я дуже сподіваюся на те, що ця монета стане ще одним внеском у те, щоб ми повернули Крим і відновили кримськотатарську автономію».

У свою чергу, генеральний директор інституту геостратегії імені Ісмаїла Гаспринського Наріман Устаєв розповів, що ідея створення монети прийшла на початку 2016 року під час спільної роботи з НБУ над створенням монети про геноцид кримськотатарського народу, яку було випущено в обіг у минулому році. «Створення першого Курултаю кримськотатарського народу відбулося в дуже складні часи. І сьогодні, через 100 років, ми повинні повернутися до цього питання, зберегти наш курултай і розвивати відповідно до сучасних традицій і тенденцій. Хтось скаже, що зараз немає можливості в тимчасово окупованому Криму провести курултай. Я впевнений, що ми зможемо його провести. Хто не має мрії - не має майбутнього», - підкреслив Устаєв.

Від імені НБУ заступник начальника відділу нумізматичної продукції Вікторія Сузанська розповіла, що випущена монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень, а загальний тираж випуску становить 35 тис. монет. «Вартість монети - 43 гривні. У нас працює онлайн-замовлення через офіційний сайт Національного банку. Також на сайті зазначані всі пункти реалізації монет, і у нас є банки - дистриб'ютори - «Ощадбанк» і «Укргазбанк»», - сказала Сузанська.

У ході презентації представники НБУ представили монету, на аверсі якої зображено малий Державний герб України, синє зображення карти півострова Крим, герб кримських татар і слова з гімну кримськотатарського народу українською і кримськотатарською мовами. На реверсі монети на тлі будівель мечеті зображені делегати кримськотатарського національного з'їзду.

Над створенням монети працювали художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харук, а також скульптори Володимир і Анатолій Дем'яненко.

Довідка УНІАН. Результатом роботи першого Курултаю кримстотатарского народу в 1917 році було прийняття Конституції Кримської Народної Республіки, в якій визнавалося рівноправність всіх жителів Криму незалежно від їх національності, закріплювалася рівноправність жінок, проголошувалися основні демократичні свободи. Курултай затвердив національний прапор блакитного кольору, національний герб у вигляді золотої тамги кримських ханів і національний гімн.

У березні 2014 року в результаті невизнаного світовим співтовариством референдуму в Автономній Республіці Крим Україна втратила півострів, оскільки Кремль включив його до складу Російської Федерації.