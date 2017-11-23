Мінфін Великобританії зарезервував 3 мільярди фунтів на підготовку до Brexit

Фінансове відомство Великобританії зарезервувало 3 млрд фунтів стерлінгів (близько $4 млрд) на підготовку до виходу зі складу Євросоюзу (Brexit).

Читайте такожЄвросоюз готує секретний план дій на випадок неорганізованого Brexit - ЗМІ

Про це повідомив голова Мінфіну країни Філіп Хаммонд, передає Прайм.

"Ми вже інвестували близько 700 мільйонів фунтів (925 мільйонів доларів) на підготовку до Brexit, і сьогодні я оголошую про резервування протягом наступних двох років додаткових 3 мільярдів фунтів", - повідомив він, виступаючи в Палаті громад Британії з бюджетним посланням.

Нагадаємо, що переговори про вихід країни з ЄС, а саме - умови виходу - почалися 19 червня поточного року і триватимуть до листопада наступного 2018 року. Після цього протягом півроку сторони будуть ратифікувати досягнуті домовленості.