Мінфін Великобританії зарезервував 3 мільярди фунтів на підготовку до Brexit
Переговори про вихід країни з ЄС, а саме - умови виходу - почалися 19 червня поточного року і триватимуть до листопада наступного 2018 року.
Фінансове відомство Великобританії зарезервувало 3 млрд фунтів стерлінгів (близько $4 млрд) на підготовку до виходу зі складу Євросоюзу (Brexit).
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Про це повідомив голова Мінфіну країни Філіп Хаммонд, передає Прайм.
"Ми вже інвестували близько 700 мільйонів фунтів (925 мільйонів доларів) на підготовку до Brexit, і сьогодні я оголошую про резервування протягом наступних двох років додаткових 3 мільярдів фунтів", - повідомив він, виступаючи в Палаті громад Британії з бюджетним посланням.
Нагадаємо, що переговори про вихід країни з ЄС, а саме - умови виходу - почалися 19 червня поточного року і триватимуть до листопада наступного 2018 року. Після цього протягом півроку сторони будуть ратифікувати досягнуті домовленості.