Чорна п'ятниця: американці віддали інтернет-магазинам рекордну суму - $7,9 мільярда

На початку сезону різдвяних розпродажів і знижок, 23-го і 24-го листопада, американці витратили на покупки через інтернет рекордну суму - $7,9 млрд, що на 17,9% перевершила їхні витрати у ці дні в 2016 році. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Adobe Digital Insights, передає РБК.

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За даними маркетингової компанії Criteo, 40% покупок в «чорну п'ятницю» були зроблені з мобільних телефонів, тоді як у минулому році частка мобільних покупців становила 29%.

При цьому агентство очікує, що у «кіберпонеділок» (Cyber Monday), який настає після «чорної п'ятниці», американці витратять $6,6 млрд, що зробить цей день найбільшим в історії розпродажів.

Кіберпонеділок був придуманий заповзятливими продавцями спеціально для офісних працівників, які після справжніх розпродажів в «Чорну п'ятницю» повертаються в понеділок в свої офіси і за інерцією продовжують робити покупки зі своїх службових комп'ютерів.