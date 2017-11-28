Рекорд. У спортивній лотереї виграли 400 000 гривень

Знаковою новиною наприкінці жовтня в світі спортивних ставок став неймовірний джекпот лотереї «Спортпрогноз» у 300 000 гривен. Але, оскільки величезний джекпот з першого разу не підкорився знавцям футболу, то за правилами лотереї сума почала зростати, і до кінця листопада складала вже 400 000 гривень!

Саме таку суму поділили щасливчики, які передбачили перемогу «Естерсунда» над українською «Зорею», «Кельна» над англійським грандом «Арсеналом» та інші матчі Ліги Європи. Імена героїв поки невідомі, адже за виграшем вонище не звернулися, але точно відомо, що ставки були зроблені в містах Одеса та Нова Одеса.

У прес-службі лотерейного оператора «М.С.Л.» повідомляють, що даний джекпот є рекордним для лотереї в 2017 році та повторенням абсолютного рекорду за всю історію проведення лотереї. До цього 400 000 гривен розігрувалися в «Спортпрогноз» лише одного разу - у лютому 2012 року, тоді джекпот також був виграний відразу двома гравцями.

За очікуваннями аналітиків компанії наступного рекорду чекати довго не доведеться, оскільки після кожного зриву джекпот відразу встановлюється на рівні 200 000 грн і зростає від тиражу до тиражу.

Детальніше – на офіційному сайті «М. С. Л.»: https://msl.ua/uk/default/article/id/18656