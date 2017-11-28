В окупованому Криму вилучили більше тисячі земельних ділянок для будівництва траси

Підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму в 2017 році вилучила більше 1 тисячі земельних ділянок для будівництва автотраси «Таврида». Про це повідомили у вівторок в російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму у відповідь на запит інформаційного агентства ТАСС.

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«На підставі звернень Служби автомобільних доріг Криму з додатком клопотань про вилучення земельних ділянок для державних потреб і відповідно до затвердженої документації щодо планування території автомобільної дороги «Таврида» урядом Криму прийнято рішення про вилучення 1007 земельних ділянок», – сказано в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що дані рішення «в основному прийняті до земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких відсутні будівлі та споруди».

При цьому власникам землі чиновники обіцяють надати аналогічні ділянки в іншому місці. Розмір компенсацій визначає підконтрольна Росії Служба автомобільних доріг Криму.

«Проведення землевпорядних та кадастрових робіт, робіт з визначення ринкової вартості майна, що вилучається, укладення угод про вилучення, виплата компенсації за вилучене майно, відповідно до чинного земельного законодавства, покладено на Службу, як організацію, що подала клопотання, на підставі якого прийнято рішення про вилучення», – йдеться в повідомленні.

Як пишуть «Крим.Реалії», підконтрольна Росії Служба автодоріг Криму уклала контракт на 137 млрд рублів (приблизно 54 млрд гривень – ред.) з підрядником – вологодської компанією ВАД – на будівництво автодороги «Таврида».

У документі закупівлі вказано, що йдеться про виконання робіт з будівництва та реконструкції автодороги Керч – Феодосія – Білогірськ – Сімферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Про початок будівництва автомобільної дороги «Таврида» в Криму повідомили у травні цього року. Здати в експлуатацію трасу «Таврида» планували в 2018 році, проте начальник підконтрольної Росії Служби автомобільних доріг Криму Олександр Мохна повідомив про зрушення термінів будівництва на два роки.

На початку серпня 2017 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив, що підписав розпорядження щодо видатків бюджету на 2018 рік і період 2019-2020 років, де передбачено 14,36 млрд рублів (близько 6,5 млрд гривень – ред.) на будівництво «Тавриди».