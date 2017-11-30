Українский бренд з виробництва покрівель Мегасіті відкрив інтернет-магазин Rauni

Компанія MEGACITY оголосила про відкриття офіційного інтернет-магазину покрівельних матеріалів Rauni. Тепер у кожного покупця є можливість не тільки ознайомитися з найповнішою інформацією про асортимент продукції Rauni, але і зробити онлайн-покупку в кілька кліків. До послуг покупців зручні системи пошуку, підбору та порівняння товарів з безліччю характеристик.

Основну ставку в роботі магазину партнери роблять на високий рівень сервісу, власну транспортну службу по Харкову і області і доставку продукції по всій території України оптом і в роздріб.

Rauni - це офіційний представник заводу виробника матеріалів для покрівлі в Україні. Вся продукція, представлена ​​в асортименті магазину, має високу якість, підтверджене відповідними сертифікатами європейського зразка і має офіційну гарантію 10-50 років в залежності від обраного товару.

«На сьогоднішній день досліджень з розвитку ринку електронної торгівлі в ніші покрівельних матеріалів практично немає, що призвело нас до необхідності аналізу цієї сфери. Ми впевнені, що проект інтернет-магазину Rauni дозволить споживачам робити покупки з максимальним комфортом », - прокоментував Сергій Пряхін, керівник управління з організації розвитку ринку.

Основна частина матеріалів для покрівлі в Україні все ще здійснюється в звичайних магазинах і будівельних супермаркетах. За оцінками експертів компанії, частка онлайн продажів в нашій країні становить близько 20% від загального обсягу ринку. При цьому онлайн канал залишається одним з найбільш перспективних.

На сайті інтернет-магазину Rauni можна вибрати з широкого асортименту та купити композитну і металеву черепицю, профнастил, системи водостоку, терасові дошки, сайдинг, фасадні панелі, паро- та гідроізоляційні матеріали, покрівельну теплоізоляцію, і додаткові елементи кріплення.

Кожен відвідувач інтернет-магазину перед покупкою отримує повну інформацію про продукт, бачить актуальну ціну, фотографії товару. Оформити замовлення дуже просто. У каталозі продукції ви вибираєте необхідні покрівельні матеріали, дивитися їх розміри, вибираєте колір і оформлюєте замовлення. Якщо є які-небудь питання, то зв'яжіться з менеджерами сайту за вказаними телефонами в розділі контакти. В цей же день оператор інтернет-магазину обов'язково вам передзвонить і перевірить, чи все ви правильно замовили. Покупець може зробити замовлення і оформити доставку будь-яким зручним для нього способом. Доставка здійснюється у всі регіони України.

Також до послуг покупця надається безкоштовний виїзд менеджера на об'єкт, який проведе точні виміри. Це дозволить правильно і без помилок розрахувати необхідну кількість матеріалів для покрівлі та додаткових кріпильних елементів. За необхідністю, фахівці навчать правильному монтажу матеріалу і як забезпечити технічний нагляд над зведенням даху, але найкраще здійснювати покрівлю не самому, а довіритися професіоналам.