Кожен п'ятий біткойн втрачено назавжди - дослідження

Згідно з дослідженням фірми Chainalysis, яка займається аналізом блокчейна біткойна, від 2,78 мільйона до 3,79 мільйона біткойнів вже втрачено назавжди, повідомляє портал Ain.ua.

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"Ці дані означають, що від 17% до 23% видобутих на даний момент біткойнів зникли. Найбільше біткойнів (2,55 мільйона) було втрачено через виведення їх з обігу", - йдеться в повідомленні.

Це ті монети, які було видобуто 2-7 років тому і належать довгостроковим інвесторам, так званим "холдерам".

Chainalysis також стверджує, що більше 1 мільйона біткойнів, які були пов'язані з можливим творцем кріптовалюти Сатоші Накамото, також втрачені назавжди.

Fortune зазначає, що дослідження Chainalysis, на відміну від інших припущень про втрачені біткойни, дуже важливо, оскільки базується на детальному емпіричному аналізі блокчейна, де записуються всі транзакції біткойнів.

Нагадаємо, у вівторок ціна на криптовалюту побила черговий рекорд і перевищила позначку 10 тисяч доларів.