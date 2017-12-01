У Дніпрі з'явився магазин сантехніки від великої української мережі Santan

Компанія" SANTAN - досить великий гравець ринку серед сантехнічних товарів, меблів для ванних кімнат та кліматичного обладнання, який розширює торгівлю і тепер пропонує ознайомитися з асортиментом наживо у фірмовому офлайн-магазині. Переваги вже оцінили жителі Харківської, Київської та інших областей України. Новий магазин можна знайти за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 53-В.

Такий формат покупки дає можливість наживо поспілкуватися з консультантом, оцінити вигляд і габарити товару, наявного в наявності, а також підібрати всі необхідні комплектуючі для його монтажу. При цьому у покупця залишаються і всі можливості онлайн формату. Кожен може зробити інтернет - замовлення прямо з магазину за інтернет ціною. Якщо бажаного товару не виявилося на складі, йому пропонується почекати кілька днів або підібрати аналог.

Магазин SANTAN має і третє призначення – це пункт самовивозу. Мешканці Дніпра можуть забрати свій товар самостійно і безкоштовно, причому в магазині є послуга навантаження покупки в особистий транспорт. Інтернет-магазин santan.ua приємно дивує асортиментом продукції – тут представлені товарні позиції більш ніж 100 брендів. Компанія SANTAN - офіційний партнер таких світових виробників сантехніки і меблів для ванних кімнат, як Ravak, Grohe, Geberit, Berloni Bagno і має власну однойменну марку. Згідно зі статистикою, для багатьох покупців саме ці умови стають вирішальними при виборі магазину.

Компанія працює в Україні понад 20 років, почавши з невеликого магазина у Харкові і поступово стала одним з найбільших постачальників і виробників сантехнічних товарів. Щодня компанія підкорює серця жителів України доступними цінами, зручним розташуванням магазинів, високими стандартами роботи, реалізацією якісної сантехніки і меблів для ванної українських та іноземних виробників, продаж ексклюзивних сантехнічних брендів, а також можливість отримати детальну консультацію по телефону або в магазині. Замовлення на сайті приймаються в режимі онлайн. Їх обробка замовлення триває не більше 5-10 хвилин. Контакт-центр працює щоденно з 9:00 ранку до 18:00, а багатоканальна лінія дозволяє швидко додзвонитися навіть в завантажені години. Якщо ви зробили замовлення вночі, то вранці вам передзвонить спеціаліст контакт-центру для підтвердження замовлення.

"Головною ідеєю відкриття магазину стало бажання зробити ще вищим рівень комфортного покупки. Більш ніж 20 років роботи на ринку сантехніки та обладнання дозволили досконально вивчити потреби сучасного споживача, які й лягли в основу створення проекту об'єднання онлайн і офлайн майданчиків", – розповів Костянтин Юнусов, директор магазину Santan.

На честь відкриття в магазині діяли знижки на всю продукцію до 30%. Завоювати любов жителів Дніпра компанія "SANTAN" спробує не лише низькими цінами та якісним товаром, але і зручним графіком. Перший час після відкриття магазин працював до останнього клієнта. На даний момент - з 09:00 до 19:00 по буднях і з 09:00 до 17:00 - по вихідних.

Відкриття офлайн-точки продажу в Дніпрі дає можливість мешканцям міста отримати якісний товар швидко і комфортно. "SANTAN" - це оптимальне поєднання зручного сервісу для шопінгу в інтернеті з перевагами офлайн-магазину.