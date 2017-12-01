"Це вже професія": Порошенко розповів, що більше 50% всіх скарг на держзакупівлі подає п'ять фірм

В Україні понад 50% усіх скарг на процедури державних закупівель подає п'ять фірм, а блокування тендерів уже стає професією.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом у Києві.

«Ми проаналізували, й виявилося, що, дивним чином, понад 50% усіх скарг подає п'ять фірм. Це вже професія», - сказав президент.

За словами Порошенка, Верховна Рада незабаром розгляне законопроекти, які, з одного боку, дозволять усунути маніпуляції в рамках електронної системи держзакупівель, з іншого ж - врегулювати питання фіктивних скарг для блокування тендерів.

«Ми повинні прибрати простір для маніпуляцій у держзакупівлі й підтримувати через них національну економіку», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва і «його прихлебателів» у разі продовження блокування важливих державних тендерів.

Прем'єр зазначав, що в Україні функціонує організована злочинна група підставних компаній, які заявляються на будь-які державні тендери, не маючи відповідних виробничих потужностей і продукції, а потім, незалежно від результатів торгів, подають скаргу до Антимонопольного комітету, який блокує тендер. Гройсман вважає ймовірною участь у подібних схемах співробітників АМКУ і має намір звернутися до Національного антимонопольного бюро, Генеральної прокуратури, антикорупційної прокуратури та поліції з проханням перевірити діяльність АМКУ.

29 листопада Гройсман заявив, що діяльність Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо блокування державних тендерів має жорсткі ознаки корупції й загрожує розвитку держави.

При цьому міжнародна організація Transparency International, що стоїть біля витоків створення електронної системи держзакупівель Prozorro, 30 листопада заявила про те, що робота АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель є загалом ефективною та послідовною.