В Антимонопольному комітеті відповіли на звинувачення Гройсмана

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв не проти проведення незалежного аудиту відомства, щоб "розвіяти всі інсинуації". Про це Терентьєв повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо критики діяльності АМКУ з боку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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"Якщо буде необхідність в якоїсь системної додаткової перевірки діяльності органу оскарження АМКУ, за участю, наприклад, ЄС або інших іноземних партнерів, або будь проведення незалежного аудиту наших функцій, я буду з радістю підтримувати цю ініціативу для того, щоб всі інсинуації навколо діяльності органу оскарження були розвіяні", - сказав він.

Терентьєв повідомив, що, дійсно, деякі процедури державних закупівель з-за подання скарг затягуються, і гроші, виділені на реалізацію проектів, не можуть бути належним чином освоєні. На його думку, однією з головних причин цього є низький кваліфікаційний рівень підготовки тендерної документації з боку замовника. "Іноді в цьому непрофесіоналізмі можна бачити заангажованість", - зазначив голова АМКУ.

Терентьєв також зазначив, що чинне нормативне регулювання систем відкритих торгів дозволяє зловживати можливістю оскарження, тому з метою вирішення цих проблем зараз ведеться спільна робота АМКУ і Мінекономрозвитку.

"Зараз ведеться робота з Мінекономрозвитку щодо законопроекту щодо поліпшення процедури оскарження, в якому передбачені нововведення... Одним з цікавих пропозицій у новому проекті є ідея, щоб в обов'язковому режимі давати 24 години на виправлення помилок... Дана норма в законодавстві дозволить зменшити кількість скарг, які подаються з формальних підстав", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що кількість скарг не є критичним - оскаржується менше двох відсотків процедур закупівель

"Позиція Мінекономрозвитку полягає в тому, що то співвідношення кількості скарг, що подаються до кількості легальних процедур не є кризово критичним. Тобто, оскаржується менше двох відсотків процедур закупівель", - зазначив Терентьєв

Також він підкреслив, що АМКУ самостійно не блокує процедури торгів. "Система передбачає автоматичне блокування процедури у випадку, коли в електронну систему завантажується скарга. Після цього АМКУ приймає скаргу до розгляду та протягом 15 робочих днів має прийняти відповідні рішення", - сказав Терентьєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва та "дармоїдів" у разі продовження блокування важливих державних тендерів. Прем'єр зазначив, що в Україні функціонує організована група підставних компаній, які заявляються на будь-які державні тендери, не володіючи відповідними виробничими потужностями та продукцією, а потім, незалежно від результатів торгів, подають скаргу в Антимонопольний комітет, який блокує тендер. Гройсман вважає ймовірним участь у подібних схемах співробітників АМКУ і має намір звернутися в Національне антимонопольне бюро, Генеральну прокуратуру, антикорупційну прокуратуру і поліцію з проханням перевірити діяльність АМКУ.

29 листопада Гройсман заявив, що діяльність Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо блокування державних тендерів має жорсткі ознаки корупції і загрожує розвитку держави. При цьому міжнародна організація Transparency International, що стоїть біля витоків створення електронної системи держзакупівель Prozorro, 30 листопада заявила про те, що робота АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є загалом ефективною і послідовною.