На Житомирщині викрили компанію, яка незаконно ввозила одяг та взуття та ухилилася від сплати 3,5 мільйонів гривень податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області викрили компанію, яка ввозила до України товари поза митним контролем, що призвело до ухилення від сплати 3,5 млн грн податків. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

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Як зазначається у повідомленні, в рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено одну із компаній області, що займається оптовою торгівлею одягом та взуттям.

"Службові особи компанії протягом 2015-2016 рр. ввозили на митну територію України товари поза митним контролем. У подальшому товар реалізовували без відображення у звітності. При цьому фігуранти використовували в т.ч. реквізити підконтрольних ФОП. Такі дії призвели до ухилення від сплати 3,5 млн. грн. податків",- сказано у повідомленні.

За результатами обшуків, проведених в офісно-складських приміщеннях компанії-фігуранта, вилучено та передано на відповідальне зберігання брендовий одяг низки відомих торгових марок на суму 3 млн грн , документи та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність. "Також було передано комп’ютерну техніку та печатку СГД - нерезидента із Великобританії", - йдеться у повідомленні.