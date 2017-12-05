Україні необхідна Нацстратегія трансформації для розвитку країни - Кінах

Україні необхідно найближчим часом розробити Національну стратегію трансформації, яка об'єднає в собі першочергові системні та програмні дії, необхідні для модернізації нашої країни.

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Про це під час шостого Національного форуму «Трансформація України» заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

«Світ чекає, що Україна сформулює свою програму, яка має метою формування сучасних стандартів права, якості життя громадян, захисту прав людини, свободи слова. Світ чекає чіткої системної консолідованої позиції нашої держави», - сказав Кінах.

За його словами, тривала відсутність цієї програми посилюватиме недовіру міжнародних партнерів до нашої країни.

«Життєво необхідна наявність стратегії трансформації України, яка повинна охоплювати в тому числі синергію наших дій з нашими міжнародними партнерами», - сказав глава УСПП.

Кінах зазначив, що міжнародні партнери очікують від нашої країни системних, програмних дій.

«На жаль, наші міжнародні партнери поки чують від України стандартні меседжі: дайте нам летальну зброю, засоби. Але світ чекає від України чіткої позиції як від держави за всіма стратегічно важливими питаннями, починаючи з війни на сході і завершуючи реалізацією завдань модернізації економіки, суспільства і держави в цілому», - сказав Кінах.

За його словами, кроки з формування стратегії були запропоновані учасниками національного форуму, в якому взяли участь громадські організації, міжнародні партнери, дипломатичний корпус, представники інститутів української влади.

«Для нас принципово мати можливість на такому високому рівні врахувати серйозні висновки, які створюють загрозу з точки зору тенденцій розвитку економіки та існування держави... Має принципове значення, що національний форум виходить на високий рівень свого розвитку як загальнонаціональна платформа», - сказав керівник УСПП.

Кінах підкреслив, що форум підтримують міжнародні партнери зі США, Польщі, Литви, інших держав, які поділяють спроби України розвиватися як сучасна європейська країна.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність спільно з міжнародними партнерами сформувати план трансформації і відновлення для України, що дозволить прискорити необхідні зміни.