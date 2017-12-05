Україна і Китай реалізують спільні проекти на $7 мільярдів - Гройсман

Україна і Китай виходять на стратегічний рівень взаємодії, в рамках якого планується реалізація спільних проектів на суму 7 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на результати зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з віце-прем'єром Державної ради Китаю Ма Каєм у Києві.

«Китай був і залишається нашим стратегічним партнером і стратегічним пріоритетом. І сьогодні перед нами відкриваються нові можливості для поглиблення співпраці та перезавантаження реалізації спільних проектів та ініціатив», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, досягнуті домовленості дозволять посилити двосторонню взаємодію між державами.

У свою чергу, Ма Кай підкреслив, що Китай приділяє особливу увагу співпраці з Україною як у політичній, так і в торгово-економічній сфері.

«Ми вважаємо, що у нас однакові позиції в цьому аспекті. Саме тому ми готові стимулювати і поглиблювати нашу співпрацю», - сказав Ма Кай.

Згідно з повідомленням, сторони відзначили, що Китай послідовно підтримує Україну і впевнено входить до трійки найбільших торгових партнерів нашої країни. Зі свого боку Київ реалізує курс внутрішніх реформ, спрямований, в тому числі, на залучення китайських інвестицій - в агросектор, промисловість, банківську сферу та спільну реалізацію масштабних логістичних та інфраструктурних проектів континентального рівня в рамках ініціативи «Один пояс - один шлях», а також проектів локального значення.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні поточного року товарооборот між Україною і Китаєм зріс на 14,5% - до 5,6 млрд дол.

Раніше в Мінекономрозвитку повідомили, що Україна і Китай 5 грудня підписали дорожню карту з реалізації ініціатив «Економічний пояс Великого шовкового шляху» і «Морський шовковий шлях», покликаних посилити економічну співпрацю між Європою і Азією.

Ініціатива Китаю «Один пояс - один шлях» передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей відзначав, що цей проект є немислимим без України.

Проекти в рамках «Шовкового шляху» в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії до країн Середньої Азії.