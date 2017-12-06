В окупованому Криму незаконно працюють німецькі компанії Adidas, Puma і DHL

В окупованому Росією Криму всупереч санкціям продовжують здійснювати діяльність німецькі компанії DHL Express, Adidas AG, Puma SE.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

У повідомленні наголошується, що на російському сайті компанії DHL Express були вказані адреси 3 офіційних представництв в Сімферополі, Севастополі та Керчі. Станом на 10 листопада 2017 року інформація була видалена з сайту.

На сайті компанії Adidas AG були вказані адреси офіційних магазинів Adidas в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Станом на 6 грудня на карті залишилася тільки інформація про магазин у Ялті.

Також на російському сайті компанії Puma SE вказана адреса офіційного магазину Puma в Сімферополі.

«Робота зазначених іноземних компаній в Криму суперечить політиці невизнання, передбаченій резолюцією Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України № 68/262 від 27 березня 2014 року, і порушує встановлені Європейським Союзом обмежувальні заходи (санкції) проти Російської Федерації, визначені рішенням Ради Європи 2014/386 / CFSP від 23 червня 2014 року щодо обмежувальних заходів у зв'язку з незаконною анексією Криму і Севастополя», - зазначили в міністерстві.

МТОТ звернулося до відповідних органів влади щодо необхідності вжиття передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист територіальної цілісності України.