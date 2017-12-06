Суд заарештував за борги майно міністра енергетики Насалика

Апеляційний суд Києва заарештував дві земельні ділянки та автомобіль Mercedens-Benz міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика за борги перед позивачем, ім'я якого не вказується. Про це йдеться в рішенні суду від 22 листопада, текст якого опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з повідомленням, були арештовані: земельна ділянка площею 0,12 га за адресою: Київська область, Бориспільський район, Процивский сільрада; ділянку площею 0,037 га в Козин (Обухівський район Київської області), а також автомобіль марки Mercedens-Benz (дата реєстрації 24.03.2017 року, 2015 року випуску).

Ім'я власника арештованого майна в тексті документа не повідомляється, але перелік майна і його характеристик (таких як площа земельних ділянок) повністю збігаються з активами Насалика, які були зазначені в його декларації за 2016 рік.

У тексті рішення суду також зазначається, що майно було заарештовано за борги Насалика у розмірі 1,2 мільйона доларів (плюс 2,7 мільйона гривень відсотків) перед позивачем, ім'я якого також не вказано.

Як повідомляв УНІАН, Насалик займає пост міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з середини квітня 2016 року.

За 2016 рік міністр задекларував 1,2 мільйона гривень доходів, а також 900 тисяч доларів сша та 1,4 мільйона гривень грошових активів. За даними реєстру декларацій, міністр енергетики є власником квартири в Києві площею 287,7 квадратного метра, будинки в Козині (Київська область) площею 561,4 квадратного метра та земельної ділянки 1510 квадратних метрів в цьому населеному пункті.