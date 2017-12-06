Суд заарештував за борги майно міністра енергетики Насалика
Майно було заарештовано за борги Насалика розміром 1,2 мільйона доларів (плюс 2,7 мільйона гривень відсотків) перед позивачем, ім'я якого не вказано.
Апеляційний суд Києва заарештував дві земельні ділянки та автомобіль Mercedens-Benz міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика за борги перед позивачем, ім'я якого не вказується. Про це йдеться в рішенні суду від 22 листопада, текст якого опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
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Згідно з повідомленням, були арештовані: земельна ділянка площею 0,12 га за адресою: Київська область, Бориспільський район, Процивский сільрада; ділянку площею 0,037 га в Козин (Обухівський район Київської області), а також автомобіль марки Mercedens-Benz (дата реєстрації 24.03.2017 року, 2015 року випуску).
Ім'я власника арештованого майна в тексті документа не повідомляється, але перелік майна і його характеристик (таких як площа земельних ділянок) повністю збігаються з активами Насалика, які були зазначені в його декларації за 2016 рік.
У тексті рішення суду також зазначається, що майно було заарештовано за борги Насалика у розмірі 1,2 мільйона доларів (плюс 2,7 мільйона гривень відсотків) перед позивачем, ім'я якого також не вказано.
Як повідомляв УНІАН, Насалик займає пост міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з середини квітня 2016 року.
За 2016 рік міністр задекларував 1,2 мільйона гривень доходів, а також 900 тисяч доларів сша та 1,4 мільйона гривень грошових активів. За даними реєстру декларацій, міністр енергетики є власником квартири в Києві площею 287,7 квадратного метра, будинки в Козині (Київська область) площею 561,4 квадратного метра та земельної ділянки 1510 квадратних метрів в цьому населеному пункті.