Дубневичи подали в суд на Омеляна для захисту честі

Народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичи подали позов у Шевченківський районний суд міста Києва на міністра інфраструктури Володимира Омеляна про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації. Про це повідомляється на сторінці порталу "Судова влада України".

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Згідно з інформацією на сайті, справу під номером 761/43255/17 було зареєстровано 28 листопада 2017 року в Шевченківському районному суді міста Києва.

Позивачами виступають Дубневич Ярослав Васильович і Дубневич Богдан Васильович, а відповідачем - Омелян Володимир Володимирович.

Також 29 листопада був призначений складу суду, суддею призначений Олег Малінніков.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Національна поліція проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі про зловживання в акціонерній держкомпанії "Укрзалізниця" і злочинній змові з метою отримання корупційних доходів.

"...Підозрюються громадяни Дубневичи, Михальчук, Костюк та інша весела гоп-компанія. Висновок - корупція на високому рівні є! Я знову правий!" - написав він.

На одному із засідань уряду Омелян закликав звільнити члена правління "Укрзалізниці" Сергія Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.

На початку року міністр інфраструктури закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенко", головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають "Укрзалізниці" велика кількість залізничних виробів.

В інтерв'ю УНІАН директор компанії "АТ Механіка" Віталій Руденко заявляв, що менеджмент "Укрзалізниці" з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. Крім того, багато високопоставлені чиновники "Укрзалізниці" є помічниками Дубневичів.

ЗМІ раніше повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 мільярд гривень.

У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка близько двох років домагається в судах позапланової перевірки "Корпорації КРТ", підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого на них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 мільйона доларів, його дружина Тетяна має 137,1 мільйона гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 мільйони 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень.