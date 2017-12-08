В середньому 90 гривень за пачку: до 2025 року в Україні значно подорожчають сигарети

Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу України щодо підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби. Законопроект № 6776-д підтримали 252 народні депутати.

Проект передбачає поетапне підвищення до 2025 року тютюнового акцизу до європейського рівня. Таким чином, у 2018 році вартість сигарет зросте на 11,2% та додатково на 16,7%. Загалом, з урахуванням попередньої індексації, тютюнові вироби подорожчають на 29,7%, пише "Gazeta.ua".

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"Зараз пачка сигарет коштує в середньому 23-24 гривні. З наступного року очікується підвищення вартості в середньому на 6 гривень — до 30 гривень. Будуть як дорожчі сигарети в преміум-сегменті, так і дешевші", - розповів керівник Українського центру контролю за тютюном громадської організації "Життя" Андрій Скіпальський.

До 2024 року ставки збільшуватимуться на 20% щорічно.

"2025 року у разі стабільного курсу євро на рівні 31 гривні, пачка сигарет коштуватиме в середньому 90 гривень", - кажуть фахівці.

До 2025 року ставки акцизу на тютюнові вироби в Україні поступово зростуть до мінімального європейського рівня – 90 євро за тисячу сигарет. На сьогодні мінімальне податкове зобов'язання для сигарет в Україні становить 20 євро за тисячу штук.

Підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби сприятиме наповненню державного бюджету. Також стане ефективним засобом боротьби з курінням.