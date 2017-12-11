Держбюджет-2018: на підтримку інновацій виділять 50 мільйонів

Фонд підтримки інновацій в 2018 році складе 50 мільйонів гривень, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з регіональними ЗМІ.

Читайте такожМінекономрозвитку підрахувало кількість високотехнологічних стартапів в Україні

"Ми створюємо в бюджеті Фонду підтримки інновацій, який зараз буде становити вже 50 мільйонів гривень, так як ми хочемо забезпечити підтримку всіх інноваційних рішень, які зараз продукують українці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман виступає за створення великого фонду підтримки українських стартапів.

За даними Мінекономрозвитку, в Україні функціонує близько 2000 високотехнологічних стартапів, і їх кількість зростає. У 2016 році В Україні було укладено близько 80 інвестиційних угод з інноваційними компаніями на суму 88 мільйонів гривень, а за останні 5 років – на понад 400 мільйонів доларів.