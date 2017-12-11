ДФС відкрила 431 кримінальне провадження стосовно своїх співробітників

У січні-листопаді управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби відкрило 431 кримінальне провадження щодо працівників служби, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті ДФС.

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Згідно з повідомленням, до суду направлено 108 обвинувальних актів (у січні-листопаді 2016 року - 104), 27 осіб судом вже визнані винними у скоєнні злочинів (січень-листопад 2016 року - 23).

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України відкрило 506 кримінальних проваджень щодо працівників служби, з яких 97 – виробництва за фактами хабарництва.