Кількість вакансій в Україні збільшилася майже до 1 мільйона

Кількість вакансій в Україні за січень-листопад 2017 року становить близько 1 мільйона, що на 11% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної служби зайнятості України з посиланням на виконуючого обов'язки голови Держслужби зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка.

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"Протягом всього 2017 року ринок праці України показував позитивну динаміку. Так, порівняно з аналогічним періодом 2016 року (11 місяців) кількість вакансій збільшилася на 11%. Державна служба зайнятості оперувала 1 мільйоном вакансій і співпрацювала з понад 180 тисячами великих і малих роботодавців", - процитувала прес-служба Ярошенко.

За його словами, на 11 грудня, за оперативними даними, по всій Україні існує понад 104 тисяч вільних вакансій.

"Найбільшим попитом в Україні користуються робочі спеціальності. Роботу для фахівців, що працюють "руками", знайти простіше всього, і заробітна плата для таких вакансій пропорційно збільшується в залежності від рівня кваліфікації спеціаліста", - зазначив Ярошенко.

Згідно з повідомленням, за видами економічної діяльності більшість вакансій - на підприємствах переробної промисловості (23%), торгівлі і ремонту автотранспорту (16%) та на транспорті (9%). За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (22%), а також на робочих з обслуговування, експлуатації обладнання і машин (21%).

Ярошенко також зазначив, що середній розмір заробітної плати вакансії становив 4,6 тисячі гривень (на відповідну дату 2016 року - 2,9 тисячі гривень). При цьому заробітна плата в Києві і великих містах значно перевищує середній показник по Україні.

У прес-службі зазначили, що в січні-жовтні 2017 року за сприяння Державної служби зайнятості 153 тисячі безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, зросла на 18% і становить 41 тисяча осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держслужби зайнятості, кількість вакансій на українському ринку праці у січні-жовтні поточного року збільшилася на 12% і становить 904 тисячі вакансій.

За даними Державної служби статистики України, рівень безробіття в Україні в жовтні 2017 року зменшився порівняно з вереснем на 7,5%, в абсолютних цифрах - на 21,1 тисячі осіб, до 281,9 тисячі. Кількість зареєстрованих безробітних становить 1,1% населення працездатного віку.

Отримали роботу в жовтні поточного року 13,1% зареєстрованих безробітних (47,2 тисячі осіб) проти 8,3% (30,3 тисячі осіб) місяцем раніше.