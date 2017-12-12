Апеляційний суд скасував рішення про накладання арешту на майно ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" та ТОВ "Фармекс Груп"

Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я" та ТОВ "Фармекс Груп" та скасував ухвалу слідчого суді Голосіївського районного суду, відмовивши у задоволені клопотання цивільного позивача Акціонерного товариства "БТА Банк" про накладання арешту на майно ТОВ "Здоров’я" та ТОВ "Фармекс Груп".

9 листопада 2017 р. керівництво компанії «Фармекс Груп» отримало Ухвалу Голосіївського районного суду м. Київ про накладення арешту на нерухоме майно підприємства за позовом БТА Банку (Казахстан). Інтереси банку в Україні представляє Юридична компанія «Ілляшев та партнери».

У лютому 2017 р. той самий суд ухвалював ідентичне рішення, але Апеляційний суд задовольнив скаргу «Фармекс Груп» та скасував замовне рішення Голосіївського суду. Вказані вище рішення Голосіївський районний суд приймав в рамках кримінального провадження від 2012 р. у відношенні громадянина Казахстану Мухтара Аблязова.

Cлідчий суддя Голосіївського районного суду міста Київ наклав арешт на нерухоме майно, яке зареєстроване за ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", а саме нежитлова будівля загальною площею 4975,9 кв.м за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченко, 100. За даною адресою там знаходиться підприємство ТОВ "Фармекс Груп".

Також було накладено арешт на майно ТОВ "Фармекс Груп", зокрема, головний виробничий корпус, загальною площею 11511,8 кв.м, адміністративний корпус (у складі 9-ти поверхового та 2-х поверхового корпусів, столової та конференц-залу), загальною площею 9094,7 кв.м, котельня, загальною площею 295,5 кв.м, які знаходяться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.

Слухання в апеляційному суді відбулись у рамках розгляду кримінального провадження No 12012110000000147, за заявою «БТА Банк» (Республіка Казахстан) про викрадення майна (грошових коштів, цінних паперів та майна, що перебувало у заставі банку) колишніми посадовими особами банку за попередньою згодою з іноземними громадянами, в тому числі громадянами України.

В ході розгляду апеляційної скарги колегією суддів Апеляційного суду м. Києва встановлено, що слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва під час винесення ухвали про накладення арешту порушено вимоги КПК України щодо недопустимості необґрунтованого процесуального обмеження при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Зокрема, при вирішенні питання не враховано той факт, що ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я” та ТОВ “Фармекс Груп” не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні, жодній посадовій особі підприємства не оголошено про підозру та відсутні дані, що ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров'я” та ТОВ “Фармекс Груп” мають відношення до кримінального провадження.

Крім того, слідчим суддею та представником потерпілого Ситим В.О. не враховано, що відповідно до вимог КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача. При цьому, корпус 4, загальною площею 4975,9 кв. м, який знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100 придбано ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" у липні 2016 року за суму 84 127 610,00 грн на підставі відповідного договору. Право власності на головний виробничий корпус, загальною площею 11511,8 кв. м, адміністративний корпус (у складі 9-ти поверхового та 2-х поверхового корпусів, столової та конференц-залу), загальною площею 9094,7 кв. м, котельня, загальною площею 295,5 кв.м, які знаходяться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100 зареєстровано за ТОВ "Фармекс Груп" на підставі виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 05.10.2010 за №№ 1162, 1164, 1165.

У зв'язку з тим, що в ході розгляду апеляційної скарги встановлено однобічність і необ'єктивність судового розгляду, ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду визнано незаконною та необґрунтованою.

Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 30.11.2017 скасовано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.10.2017 та постановлено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання адвоката Ситого В.О., який діє в інтересах АТ "БТА Банк" про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно ТОВ "Фармекс Груп" та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я".

Довідка:

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" - входить в ТОП 5 лідерів по виробництву лікарських засобів в Україні та має 110 - літній досвід праці на фармацевтичному ринку. Усі виробничі ділянки мають відповідність умов виробництва і системи контролю якості вимогам GMP.

ТОВ "Фармекс Груп" — це сучасний виробничий і науково-дослідний комплекс на території України, створений на базі потужностей науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру "Макс-Велл". На відміну від більшості вітчизняних виробників, комплекс спочатку був спроектований відповідно до вимог європейських стандартів для фармацевтичної промисловості GMP ЄС.