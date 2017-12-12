"Це тільки експеримент": від біткойна "відколовся" Super Bitcoin

12 грудня в мережі Bitcoin відбувся черговий хардфорк — Super Bitcoin (SBTC). Про це повідомляється в твіттер-акаунті Super Bitcoin, передає «Дзеркало тижня».

Читайте такожБіткойн вийшов на Чиказьку біржу: ф'ючерси на криптовалюту перевищили $18 тисяч

Проект був реалізований групою китайських розробників. Робота велася під гаслом Make Bitcoin Great Again ("Зробимо Bitcoin знову великим").

Super Bitcoin передбачає збільшення розміру блоку до 8 Мб (що вже є в Bitcoin Cash), інтеграцію Lightning Network (існує в лайткойні) і смарт-контрактів.

За словами розробників, саме це необхідно крипто-спільноті. При цьому вони підкреслюють, що хардфорк має експериментальний характер.

"Будь ласка, не забувайте, що це лише експеримент. Ми всього лише реалізуємо пропозиції, які висуває Bitcoin-співтовариство", — наголошується на офіційному сайті проекту.

Загальний обсяг емісії Super Bitcoin станоитиме 21 210 000 млн монет. У це число входять отримані під час премайнінгу 210 000 монет, які будуть використовуватися для підтримки проекту на плаву.

Нагадаємо, що 24 листопада в мережі Bitcoin відбувся хардфорк Bitcoin Diamond. Криптовалюту підтримали 28 бірж.

Раніше повідомлялося, що Bitcoin поставив новий рекорд - $18 тисяч за монету. Капіталізація валюти становить понад $ 306,5 млрд.