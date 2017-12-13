Tesla вже отримала попередні замовлення на 285 безпілотних фур

PepsiCo зробила найбільший попереднє замовлення на купівлю вантажівок Tesla Semi, повідомляє РБК з посиланням на Reuters. Компанія замовила 100 нових фур.

"Вантажівки Tesla Semi доповнять поточний автопарк PepsiCo у США. Також вони є ключовим пунктом плану компанії по скороченню викидів парникових газів", - цитує агентство представника компанії Майка О'Коннелла.

Він зазначив, що компанія вивчає маршрути, на яких будуть використовуватися вантажівки.

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Раніше про плани щодо купівлі електровантажівок заявили рітейлер Walmart, транспортна компанія J. B. Hunt Transport Services, корпорація Sysco, логістична компанія DHL. За підрахунками Reuters, усього Tesla отримала замовлення на 285 вантажівок.

В кінці листопада Tesla Motors визначилася з попередньою вартістю електровантажівок: фури нового покоління можна буде купити за $150 тис. з запасом ходу 482 км і $180 тис. з запасом ходу 805 км

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Tesla показала перший електричний вантажівку з автопілотом.

Маск зазначив, що фура може проїхати 500 миль (804 км) при повному завантаженні і на максимально можливій швидкості. Глава Tesla заявив, що довжина більшості вантажних маршрутів - 250 миль, тому на машині можна буде виїхати до пункту призначення і повернутися назад без підзарядки. За словами Ілона Маска, доставка вантажів на Tesla буде коштувати $1,26 на милю, в той час як робота дизельних фур коштує приблизно $1,51.

У фури чотири незалежних двигуна, по одному на кожне заднє колесо. Машина зможе розганятися від нуля до 60 км/год за 5 сек. Виробництво почнеться в 2019 році.